Garantir que seu bebê durma a noite toda é muito importante, mas pode ser mais fácil falar do que fazer. “Co-sleeping” nada mais é do que dormir junto com o bebê. Alguns pais optam por um berço ao lado da cama, enquanto outros preferem realmente “dormir juntos”, compartilhando a cama com o bebê.

É prática comum, com prós e contras, e que necessita de alguns cuidados, principalmente com o pequeno ou a pequena. Pensando nisso, a equipe de pesquisadores da sleeptech Emma Colchões apresenta dicas e os principais benefícios e contras sobre a prática de “co-sleeping”. Confira, abaixo.

Benefícios do “Co-sleeping”

A facilidade de amamentar é a motivação mais popular para a prática do “co-sleeping”. Comparados aos recém-nascidos, que dormem sozinhos, em seus berços, as crianças que compartilham a cama são mais propensas a serem amamentadas, além de serem alimentadas pelas mães com mais frequência. “Ao dividir a cama, a mãe pode reagir prontamente a possíveis necessidades do bebê, o que faz com que a amamentação seja mais tranquila na maioria das vezes”, aponta a psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental para insônia da Emma – The Sleep Company, Theresa Schnorbach.

Algumas pesquisas indicam que bebês recém-nascidos que dormem com os pais possuem menos chances de ter Síndrome da Morte Súbita Infantil (SMSI). Além disso, a prática de “co-sleeping” dá aos pais e ao bebê mais tempo juntos, o que pode ser reconfortante para todo mundo.

“Dormir junto com o bebê pode ser benéfico de várias formas. A prática permite aos pais acalmá-los e responder a problemas com mais facilidade, fazendo com que toda a família consiga dormir durante o mesmo período”, observa, ainda, Theresa Schnorbach.

Os contras do “co-sleeping”

Há muitos benefícios em dormir junto ao seu bebê, é verdade. Mas não podemos esquecer que há, também, questões importantes que precisam ser levadas em consideração ao adotar o “co-sleeping”.

A Síndrome da Morte Súbita Infantil (SMSI) é incomum quando o bebê dorme junto com os pais. No entanto, o risco aumenta significativamente quando os pais – ou um membro do casal – tem hábitos que podem prejudicar a criança, como:

Estar sob a influência de álcool;

Fumar ou usar cigarros eletrônicos;

Consumir algum medicamento indutor de sonolência,

Além disso, evite fazer “co-sleeping”, se:

O recém-nascido tem menos de três meses;

O bebê nasceu prematuro (nascido antes de 37 semanas);

O bebê nasceu com baixo peso (menos de 2,5 kg ou 5,5 libras);

Dormir com o bebê em um sofá ou poltrona tem sido relacionado a um risco aumentado de Síndrome da Morte Súbita Infantil (SMSI).

No entanto, a comunidade científica não tem certeza de qual é a melhor maneira de facilitar o sono dos bebês. Por exemplo, um estudo realizado em 2015 mostrou que as mães que praticavam o co-sleeping relataram mais despertares noturnos e menor qualidade do sono em seus bebês do que aquelas que dormiam em seus berços.

Como dormir em segurança com o bebê

Os bebês devem dormir em uma área livre de obstruções, que podem ser facilmente criadas em um berço ou em um cesto Moisés. Embora algumas famílias prefiram compartilhar a cama, é preciso tomar cuidado extra para tornar o colchão um ambiente mais seguro para a criança.

Para fazer o co-sleeping com mais segurança:

Mantenha todos os objetos que possam impedir a respiração do bebê ou causar superaquecimento, como travesseiros, lençóis e cobertores, longe dele. Muitos bebês que morrem de Síndrome da Morte Súbita Infantil são encontrados com a cabeça coberta por roupas de cama não seguras;

Não permita que animais ou outros jovens durmam na cama;

Certifique-se de que a criança não vai rolar para fora da cama ou ficar presa entre o colchão e uma parede.

Dicas e ideias para fazer o co-sleeping

Crie uma área de dormir separada para o bebê

Para garantir que a respiração do bebê nunca seja prejudicada enquanto dorme, é necessário um ambiente de sono seguro. Por esta razão, recomendamos um local de dormir separado.

A melhor solução para isso é uma alternativa “separados, mas juntos”, como os berços próximos aos pais. Há uma série de opções que ficam próximas à cama.

A melhor solução para isso é uma alternativa "separados, mas juntos", como os berços próximos aos pais. Há uma série de opções que ficam próximas à cama.

Pratique a amamentação deitada de lado

A amamentação deitada não é apenas muito confortável, mas também mais segura quando se dorme junto. Se decidir amamentar na cama, o ideal é deitar-se. Isso diminuirá o risco caso a mãe e o bebê adormecerem (as chances de SMSI são maiores caso a mãe adormeça sentada).

Use um colchão firme

Um colchão firme que proporcione suporte ergonômico com bloqueio de movimento ajuda a diminuir os despertares. Além disso, é muito importante o uso de um lençol justo, isso evita que qualquer roupa de cama solta obstrua as vias aéreas do bebê. E para deixar a noite ainda mais tranquila, utilize um protetor de colchão impermeável, hipoalergênico, respirável e lavável. Isso trará mais segurança para os possíveis acidentes e escapes noturnos do bebê.

Durma na posição ‘C’

Os pais podem facilmente sentir e ver o bebê quando dormem juntos na posição C-curl, em que o adulto se deita de lado, olhando a criança e envolvendo-a em torno de seu braço e dobrando levemente a perna, formando o que lembra uma letra “C”. Nesse formato, o corpo do pai ou da mãe também serve como uma barreira de defesa. É muito mais provável que os pais percebam o bebê se mexendo se estiver enrolado em torno dele dessa maneira, e estar tão perto facilita o despertar quando ele tiver alguma necessidade.

O bebê se sentirá mais confortável ao dormir nessa postura. Imagine que o corpo está agindo como um “segurança-de-bebê” quando você está dormindo na postura C-curl. O bebê se sentirá seguro e à vontade o suficiente para ter uma boa noite de sono estando ao lado dos pais, ouvindo e sentindo a respiração e o toque.

