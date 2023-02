Belo faz show em Campinas em março

No dia 11 de março, a partir das 16h, o cantor e compositor Belo

chega em Campinas para realizar um grande show. A apresentação acontecerá no Vidotti Eventos. O show, que ainda terá outras atrações, é em comemoração aos três anos do “Pagogin”. A realização da festa é do Vidotti Eventos.

Estarão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Pista, Área Vip, Backstage Open Bar Premium e Camarote Privativo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Byma https://byma.com.br/event/63c71358297041000888a56a. Os valores variam entre R$ 50,00 e R$ 350,00. Mais informações, através do telefone (19) 9 9321 1462.

No repertório, sucessos que marcaram a carreira do artista como “Tudo mudou”, “Tua boca”, “Quero te amar”, “Intriga da oposição”, “Um sonho bom”, “Vi no seu olhar”, “Perfume”, “Contramão”. entre outras. Marcelo Pires Vieira, mais conhecido pelo seu nome artístico, Belo, é cantor e compositor. O artista já lançou 15 CDs, 4 DVDs e vendeu mais de sete milhões de cópias de seus discos.

VIDOTTI EVENTOS

Conhecido em toda a região da cidade de Campinas/SP por realizar grandes eventos, sempre oferecendo uma ótima estrutura e segurança para o público, o Vidotti Eventos já organizou festas com shows de diferentes gêneros musicais com artistas como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Inimigos da HP, Jeito Moleque, Sambô, Bruninho & Davi, Henrique & Diego, Melanina Carioca, entre outros.

SERVIÇO

Evento: Show Belo Data: 11 de março Horário: 16h

Local: Vidotti Eventos – Estrada Municipal Francisco João Perissinotto – Parque Imperador – Campinas/SP.

Mais informações: https://byma.com.br/event/63c71358297041000888a56a / (19) 9 9321 1462.

As delícias (gastronomia) de Santa Bárbara d’Oeste serão representadas por foodtrucks na edição 2023 do Carnaval DuzEnta durante os dias 18 e 19 de fevereiro, das 15 às 23 horas, e dia 20 de fevereiro, das 18 às 23 horas. Os empreendimentos gastronômicos Lancholet, House Açaí, Bang! FoodTruck, Doce Espiga, Pão com Linguiça do Mineiro, Ki-Pastel, Fazenda Cardoso Benedeti, Churros da Mamãe e Raspa Raspa, além do patrocinador do evento Sancta Cervejaria, trarão um cardápio diferenciado na Praça Central – coração da cidade. Todos foram credenciados anteriormente por meio do edital da Rede Gastronômica.

