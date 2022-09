O mercado de bebidas funcionais é um segmento cada vez mais crescente dentro da indústria alimentícia mundial. Com faturamento de mais de US$ 130 bilhões de dólares em 2021, de acordo com a Business Research Company, o setor está ganhando mais relevância em razão do desejo dos consumidores em deixar os hábitos alimentares mais equilibrados.

Como principal característica, essas bebidas não possuem adição de açúcares, corantes ou conservantes artificiais. Isso não impede, porém, a adição de componentes presentes na natureza e produzidos de forma não-artificial, tendo em vista que podem auxiliar na potencialização dos efeitos desejados.

MID VIVA™, da Ajinomoto do Brasil, estreou como edição limitada, na categoria de bebidas funcionais no mês de abril , procurando alinhar-se cada vez mais com a meta de melhorar o valor nutricional dos produtos oferecidos ao consumidor. O lançamento inovador à base de suco de frutas naturais possui aminoácidos e vitamina C em sua composição, com três variedades: ATIV, MIX e VIT,

Com o objetivo de fornecer nutrientes em complemento à alimentação, os sabores foram pensados para agradar todos os paladares:

VIVA ATIV (ENERGIA): combina os sabores de açaí, morango, toque de maçã, guaraná e aminoácidos BCAA, essenciais para a formação estrutural das proteínas e dos músculos, fornecendo energia para o corpo;

VIVA MIX (DETOX): combinação dos sabores de abacaxi, limão, toque de maçã, chá-verde, couve, gengibre e vitamina C, que auxilia no metabolismo de proteínas e gorduras;

VIVA VIT (IMUNIDADE): composto por laranja, acerola, toque de maçã, cenoura e Vitamina C, ideal para ajudar no funcionamento do sistema imune.

A linha de bebidas funcionais está disponível em embalagens de 250 ml e pode ser consumida em temperatura ambiente ou gelada. O desenvolvimento do produto surgiu a partir da ideia de trazer uma opção saborosa e prática a este mercado. Afinal, há duas coisas muito importantes quando se pensa nas bebidas funcionais: o primeiro são os benefícios oferecidos por cada bebida, uma vez que cada uma tem propriedades que auxiliam em certos propósitos – seja energia para o corpo e mente, formação de proteínas e músculos, e bom funcionamento do sistema imune, assim, é importante saber como cada componente presente auxilia no corpo e de que maneira.

É relevante destacar também que o produto precisa balancear os inúmeros benefícios para o corpo com um sabor que seja agradável ao consumidor, atrelado a marcas de confiança. Além dos compromissos de responsabilidade e transparência assumidos pela Ajinomoto do Brasil, MID VIVA™ tem como slogan “o perfeito equilíbrio entre a saúde e o bem-estar” mostrando que para viver uma vida saudável, não se deve sacrificar a alegria e o sabor de viver bem.

Por fim, é preciso perceber que este mercado em expansão não cresce sem motivo. Pelo contrário; ter qualidade de vida, comodidade e deliciosidade são fatores que explicam a ampla presença de bebidas funcionais na vida dos brasileiros. Por isso, MID VIVA™ busca sempre ofertar sabor e praticidade a todos que desejam mais saúde e felicidade.