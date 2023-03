Beber Refrigerante Causa Osteoporose?

José Neto, jogador de Free Fire de 21 anos, costumava beber 3 litros de refrigerante

e 1 litro de café todos os dias, além de energéticos. Ele conta que até chegou a substituir a água pelo refrigerante para manter-se acordado enquanto jogava durante 18 horas por dia para se manter no topo do ranking global.

Porém, esses hábitos prejudicaram sua saúde e ele foi diagnosticado com osteoporose. Antes de se tornar um jogador profissional, Neto costumava praticar exercícios e cuidar da saúde, mas devido à rotina de gamer adotou um estilo de vida sedentário, com má alimentação e falta de exposição à luz solar, o que o levou a graves consequências.

O médico nutrólogo e endocrinologista Dr. Ronan Araujo, explica que a osteoporose é uma condição médica em que os ossos se tornam frágeis e quebradiços, aumentando o risco de fraturas ósseas. A osteoporose é causada por uma perda de massa óssea e uma deterioração da estrutura óssea, o que torna os ossos mais suscetíveis a fraturas.

Algumas causas comuns de osteoporose incluem:

1. Envelhecimento – a perda de massa óssea é uma parte natural do envelhecimento;

2. Gênero – as mulheres têm maior probabilidade de desenvolver osteoporose do que os homens, especialmente após a menopausa;

3. Histórico familiar – pessoas com histórico familiar de osteoporose têm maior risco de desenvolver a doença;

4. Nutrição inadequada – uma dieta pobre em cálcio e vitamina D pode aumentar o risco de osteoporose;

5. Inatividade física – a falta de exercício físico pode levar à perda de massa óssea e enfraquecimento dos ossos;

6. Tabagismo – fumar pode afetar a absorção de cálcio e reduzir a massa óssea;

7. Consumo excessivo de álcool – o consumo excessivo de álcool pode afetar negativamente a saúde óssea;

8. Alguns medicamentos – certos medicamentos, como corticosteroides e anticonvulsivantes, podem aumentar o risco de osteoporose;

9. Algumas doenças e condições médicas – certas doenças, como artrite reumatoide e doença inflamatória intestinal, podem aumentar o risco de osteoporose.

“O consumo excessivo de refrigerantes está associado à osteoporose, pois os refrigerantes são ricos em açúcares, cafeína e ácido fosfórico. O ácido fosfórico é um ácido que é adicionado aos refrigerantes para dar sabor e aumentar a vida útil do produto. Esse ácido pode interferir na absorção de cálcio pelo organismo e promover a excreção de cálcio pela urina, o que pode levar à perda de massa óssea.” destaca o Dr. Ronan Araujo.

Além disso, os refrigerantes são ricos em açúcares, levando muitas vezes ao ganho de peso. O excesso de peso coloca mais pressão sobre os ossos, o que pode levar à deterioração e enfraquecimento dos ossos. A cafeína presente nos refrigerantes pode causar uma perda de cálcio na urina, o que pode contribuir para a osteoporose.

O consumo excessivo de refrigerantes pode estar associado a uma dieta pobre em nutrientes importantes para a saúde óssea, como cálcio e vitamina D. Esses nutrientes são essenciais para a formação e manutenção dos ossos saudáveis.

“Embora o consumo de refrigerantes por si só não cause a osteoporose, ele pode contribuir para essa condição médica ao afetar a absorção e excreção de cálcio, levar ao ganho de peso e contribuir para uma dieta pobre em nutrientes importantes para a saúde óssea. É importante, portanto, limitar o consumo de refrigerantes e manter uma dieta equilibrada e rica em nutrientes para manter a saúde óssea ao longo da vida.” Finaliza o Dr. Ronan Araujo.

Mais Sobre Dr. Ronan Araujo:

Formado em medicina pela Universidade Cidade de São Paulo, médico especializado em nutrologia pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia). Com foco em causar impacto e mudar a vida das pessoas através de sua profissão, ele também se tornou membro da ABESO (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica), que o leva a ser atualmente um dos médicos que mais conhece e entrega resultados quando falamos sobre emagrecimento e reposição hormonal.

O Dr. Ronan Araujo quer influenciar na mudança de estilo de vida, de hábitos e ajudar as pessoas a viverem mais tempo e com mais qualidade.



