Bebê resgatado no terremoto após 5 dias

Um bebê foi encontrado com vida

depois de 5 dias do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria este mês. Já se somam mais de 25 mil mortos nos tremores que foram registrados no começo da semana.



A encher-nos de esperança e que nos deixa com um aperto danado no coração. Em Alepo, na Síria, após 128 horas sob os escombros, emerge são e salvo, da escuridão e do frio, esses olhinhos. Em cada vida, há obviamente um denso mistério, e para cada vida, uma missão a realizar.

Já são mais de 25 mil mortos

Autoridades da Turquia e da Síria informaram neste sábado (11/02) que já passa de 25 mil o número de mortos pelo terremoto que atingiu na madrugada de segunda uma região de fronteira entre os dois países. Trata-se do terremoto mais mortal a atingir a Turquia desde 1999.

O tremor de magnitude 7,8 na escala Richter sacudiu o sudeste da Turquia e o noroeste da Síria. No quinto dia de buscas, o governo turco disse que o número de vítimas chega a quase 22 mil. Do lado sírio da fronteira, o total de mortos já passa de 3 mil.

Equipes de resgate correm contra o tempo para retirar pessoas dos escombros, e as chances de encontrar sobreviventes diminuem a cada hora. As buscas iniciais foram dificultadas por uma tempestade de neve que cobriu estradas importantes e deixou inoperáveis três aeroportos-chave na área, complicando entregas de auxílio vital para as regiões de afetados. O número de feridos passa de 80 mil na Turquia, e o de mortos deve continuar a subir.

Por outro lado, sobreviventes continuam sendo retirados dos escombros, apesar de alertas de especialistas em desastres de que as chances de encontrar pessoas com vida caiam dramaticamente após as 72 horas iniciais após o sismo.

Neste sexta-feira, um homem de 45 anos foi resgatado com vida dos escombros na província de Kahramanmaras, 107 horas após o terremoto.

