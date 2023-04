Bebê de 15 dias é salva pela PM após engasgar com remédio

Uma bebê de apenas 15 dias foi salva por policiais após se engasgar com medicamento esta semana.

Segundo a Polícia Militar, o Cb PM Hader estava de serviço na Base Comunitária de Segurança do Jardim Ipiranga quando uma mulher chegou com uma bebê de colo, engasgada com medicamento ministrado via oral.

De imediato, via rede de rádio, o policial solicitou apoio junto ao COPOM, informando os fatos. Em seguida, tomou a bebê em seus braços, verificou se algo estava obstruindo as vias aéreas e nada localizou. Após, observou que a bebê estava quieta e sem respirar e com isso iniciou a ” Manobra de Heimlich”, tendo sucesso no desengasgamento.

A Equipe da Vtr I19124, conduziu a mãe e a bebê até o hospital para cuidados médicos.

