Equipe da Guarda Municipal foi solicitada via controle na noite desta quarta-feira para atender uma ocorrência de um acidente com vítima pela Avenida Nicolau João Abdalla, sobre a ponte do Salto Grande. Segundo informações, um veículo estaria capotado no meio da via pública.

No local, a equipe constatou a veracidade da informação. A equipe do resgate do Corpo de Bombeiros já estava pelo local. Em contato com o condutor do veículo, que apresentava algumas lesões pelo corpo e cabeça, o mesmo se recusou a receber atendimento e socorro médico.

Diante dos fatos, o condutor foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária, onde os fatos foram apresentados e foi elaborado o boletim de ocorrência de embriaguez ao volante. Após autorização para coleta de material hemático, o homem foi ouvido e liberado, sendo entregue todos os seus pertences a seus parentes que compareceram na delegacia.

Veículo recolhido ao depósito municipal por medida administrativa. Equipe do trânsito Vtr 192 compareceu no local e realizou a aplicação de pó de serra, tendo em vista óleo pela via.