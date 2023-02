Estava bêbado, bateu na própria mãe e foi direto em cana

Um homem de 37 anos foi preso, nesta sexta-feira, após bater na própria mãe. O caso aconteceu no bairro São Roque, em Americana.

Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, equipes se deslocaram até o endereço após informações recebidas através do controle. No local, os guardas conversaram com a vítima, que contou que o filho chegou bêbado em casa e que passou a ofendê-la com palavras de baixo calão. A vítima ainda contou que, em dado momento, o filho passou a agredi-la fisicamente.

No local, foi dada voz de prisão ao indivíduo e foi necessário uso moderado da força e uso das algemas. As partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial ratificou o flagrante.

