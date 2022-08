Um homem morreu após ser atropelado na Rodovia Virginia Viel Campo Dall’Orto (SPA 115/330), em Sumaré (SP), no último sábado.

De acordo com a Polícia Rodoviária, um Honda CRV preto transitava pela primeira faixa de rolamento, momento que, ao atingir o KM 002,500 pista Oeste, veio a atropelar um pedestre que estava atravessando a rodovia.

A vítima foi atendida pelo SAMU, que constatou o óbito no local.

O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro, porém, foi detido mais a frente do local do acidente. Foi constatado a ingestão de álcool.

O condutor foi preso por homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, sendo apresentado no Plantão Policial de Sumaré para os registros cartorários.

Vítima do sexo masculino de 43 anos.