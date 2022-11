O hype dos esportes de areia que traz para as grandes metrópoles o clima praiano se espalhou por todo o país nos últimos dois anos. O fato é que a modalidade continua se popularizando e ganhando novos adeptos. No primeiro trimestre de 2022, a TotalPass, uma das principais soluções de saúde integrada do Brasil no âmbito corporativo, registrou um aumento de 236,27% nos usuários ativos dessas modalidades, com mais de 900 check-ins realizados diariamente.

De abril a junho, o aumento foi de 32,61%. E, mesmo com as baixas temperaturas registradas no inverno, a busca por esses esportes cresceu 44,48%. Os dados da base da TotalPass representam uma média de crescimento de 120% por trimestre. Consequentemente, a startup registrou uma média de crescimento trimestral de 35,65% das academias parceiras que oferecem esportes como Beach Tennis, Beach Volleyball e Futevôlei.

Segundo William Gerst, Head de Academias e Novos Negócios da TotalPass, esse crescimento é resultado da demanda criada pela quantidade de pessoas buscando esses esportes. “Esse setor está muito aquecido. A grande demanda favorece o crescimento do mercado fitness como um todo e impulsiona a abertura de novos negócios do segmento. É uma tendência que veio para ficar, porque traz uma proposta inovadora e ao ar livre, diferente das academias de musculação convencionais. Outros setores, como os de eventos, por exemplo, também estão de olho nas quadras”, explica Gerst.

Perfil de usuários da TotalPass

Embora essa modalidade esteja em alta, a musculação ainda é o esporte predominante entre a base de usuários da TotalPass, sendo a principal atividade realizada em todos os estados do Brasil. A faixa etária dos usuários é de 26 a 39 anos, sendo 54% homens e 46% mulheres.

Nos últimos doze meses, a base de usuários da startup cresceu 184%. Até o fim de 2022, a expectativa é que esse valor aumente em 40%. A marca tem como objetivo equilibrar o bem-estar físico e mental de colaboradores, se destacando como um diferencial competitivo de seus parceiros.

Hoje, o aplicativo, que faz parte do grupo Bio Ritmo/Smart Fit, oferece mais de 250 modalidades distribuídas em mais de 5 mil academias e estúdios no país. A plataforma também conta com mais de 5 mil psicólogos disponíveis para consultas online, além de mais de 400 áudios de meditação.

Sobre a TotalPass

A TotalPass é uma das principais soluções de saúde integrada do Brasil. Oferecida como benefício corporativo pelas empresas, a marca tem o objetivo de equilibrar o bem-estar físico e mental dos colaboradores, se destacando como um diferencial competitivo de seus parceiros. O aplicativo, que faz parte do grupo Bio Ritmo/Smart Fit, está presente no Brasil e no México e oferece mais de 250 modalidades distribuídas em mais de 7.000 academias e estúdios. Além disso, a plataforma conta com recursos focados em saúde mental, com mais de 400 áudios de meditação e mais de 5 mil psicólogos disponíveis para consultas online.