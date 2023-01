BBB 2023: Conheça os brothers através dos signos

O BBB 23 começou, astroamiga! Como será que são os brothers de acordo com cada signo de cada um? Já adiantamos que nessa edição, pasmem, não tem um leonino. O ano de 2023 se iniciou e com ele também começa uma nova edição do reality mais comentado do momento, Big Brother Brasil 23. Essa edição terá muitas novidades e trará o maior prêmio do reality.

“Desde seu anúncio as pessoas ficam em polvorosa para conhecer os participantes, saber quem vai ser seu preferido na edição. Uma boa forma de se conhecer os participantes é por meio dos seus signos e entender suas características dominantes. ”, comenta o astrólogo.

Abaixo, Emylian Kali mostra o que esperar de cada participante e o que cada um tem em relação ao seu signo no reality. Confira!

Paula (Casa de Vidro) – Câncer: A participante tem câncer como signo solar, traz consigo a característica de sensibilidade, gentileza e amabilidade, mas também tem o fato de se apegar muito fácil por ter Mercúrio em Câncer também. Isso pode afetar sua forma de jogar se manter no jogo, pois a torna uma pessoa fácil de ser influenciada em qualquer situação. Já a sua Vênus está em Leão que faz exalar sensualidade, muito drama ligado a atenção e muito amor e paixão bem generosos, do jeitinho que o público gosta. Temos Marte em Touro que mostra sua flexibilidade e de deixar as coisas fluírem sem pressa.

Gabriel (Casa de Vidro) – Libra: Regido sob o signo do equilíbrio diplomático e da persuasão, Gabriel tem grandes chances de fazer muitas conexões e conseguir se destacar na casa. Porém tendo Mercúrio em Virgem seu jeito crítico e analista pode lhe trazer alguns atritos e ser mal visto por alguns. Sua Vênus está em virgem trazendo sutileza na conquista e discrição no início sem muita afobação. Já Marte está em Leão e faz dele uma pessoa que não espera, sempre se mexendo e em busca de movimentação ele prefere fazer as coisas, na maioria das vezes com muita atitude e audácia.

Cezar – Peixes: De intuição aguçada e com visão sonhadora, Cezar tem o coração amável e caloroso, pode ser um grande amigo no jogo, mas sua entrega pode fazer com que esqueça de si e pense mais nos outros. O Mercúrio que domina sua comunicação está em Aquário e traz a característica de ser criativo e de afinidade única, atraindo atenção a sua posição. Sua Vênus é dominada por Áries refletindo sua intensidade e seu jeito único de amar, nada de mesmice ou amores rasos. Marte está em Capricórnio e traz sua análise longa e lenta, podendo afetar sua agilidade no jogo.

Gustavo – Aquário: Aquariano nato e o único no jogo, Gustavo tende a ser amigável e muito fiel a quem ele se alie no jogo. Seu Sol traz a qualidade de ouvinte e ótimo confidente. O Marte dele também está em Aquário e não se prende a ideias preconcebidas, gosta de ser inventivo e chega a ser um gênio as vezes por conta da sua criatividade. Com Vênus em Capricórnio não é nada fácil conquista-lo, ainda mais pelo fato de preferencialmente não se relacionar sem antes ter segurança de que pode confiar na pessoa. Já Marte está em Leão traz sua dominância e autoconfiança de forma forte e até expansiva no jogo.

Larissa – Touro: Com Sol em Touro ela é generosa, perseverante e prática qualidades muito fortes para alavancar na visão geral, porém tende a ser teimosa, materialista e desconectada do mundo tornando sua convivência um pouco trivial ou tediosa. Com Mercúrio em áries sua forma de ser sincera e desbocada em algumas situações pode ser negativo e deixar a imagem de grossa e insensível. Sua Vênus também em Áries é desprendida de relações e independente, não gosta de amarras e a liberdade é seu ponto forte. Já Marte está em Touro e lhe confere desprendimento e busca por paz. Não se estressa com facilidade e não gosta de brigas.

Ricardo – Áries: Considerado o mais destemido e obstinado dos signos, Áries está fortemente energizado no Ricardo, que tem características fortes do signo em seu Sol, Mercúrio e Vênus. Mercúrio traz seu dinamismo com forte entusiasmo e intelecto promissor, juntos de sua intuição abrangente. Sua Vênus também é Áries demonstrando todo o seu lado conquistador e intenso. Em Marte temos Peixes um lado mais zen e mais espiritualizado e tranquilo, trazendo o equilíbrio para a sua vida.

Sarah – Escorpião: Com fortes tendências de Escorpião no seu Sol, Sarah traz uma conotação intensa e forte, junto com sua maestria em se virar sozinha e ser um pouco ressentida em questões de convivência. Tendo Mercúrio e Marte sobre o domínio de Sagitário faz ela ter forte intelecto abrangente e ser bem imersiva e autentica naquilo que mergulha, fazendo além do esperado. Sua Vênus em Capricórnio é concisa e ama sinceridade, não gosta de apego e sim de demonstrações de sinceridade.

Marília – Áries: Marília é outra Ariana forte, com garra e vontade de vencer sempre. Apesar dessa sua movimentação forte, sua forma de agir pode ser vista como exagerada e impulsiva. Já Mercúrio Áries traz à tona sua total forma de se abrir demais e deixar as coisas claras, isso pode ser um fator que a deixe com visão fraca e frágil no jogo. Sua Vênus em Aquário é daquelas que evita o romance e vive a vida bem de forma liberal e a vontade sem se prender a sentimentos. Com Aquário também dominando Marte sua forma de jogar e conviver é com base nas pessoas, precisando de companhia para seguir em frente.

Cristian – Peixes: Com Peixes moldando sua personalidade amável, de coração aberto e cheia de boa vontade, faz de Cristian um participante com facilidade de se entrosar com todos na casa. Seu Mercúrio em Virgem lhe proporciona uma forma analítica e organizada de pensar, o torna uma pessoa de grande visão e ação cautelosa. Sua Vênus em Leão tem amor para dar e vender e misturando com o Sol em Peixes torna sua convivência tão prazerosa e contagiante. Já Marte é dominado por Gêmeos e tem uma dualidade enorme em lidar com situações competitivas, indo de 0 a 100 em segundos.

Bruno – Sagitário: Sagitariano forte e cheio de vitalidade, Bruno tem aquela vibe alegre e contagiante do signo, muito positivo e sempre acreditando que tudo vai dar certo. Por outro lado, tem Capricórnio em Mercúrio que traz um pouco de pé no chão e choque de realidade para sua vida, sendo as vezes até desconfiado em situações gerais. Novamente temos Sagitário aqui em Vênus e traz a energia de flexibilidade para relações, gosta de pessoas inteligentes e que entendem de diversos assuntos. Marte em Gêmeos traz o intuitivo de ainda não saber lidar com a pressão e sentir os sentimentos explodirem para todos os lados.

Tina – Gêmeos: Tina tem a grande versatilidade e popularidade com o Sol em Gêmeos comunicativa e cheia de vontade de se envolver em diversos assuntos, porém pode se sentir frustrada e até sem ânimo se não tiver assunto pra conversar. Com Mercúrio em Câncer seu lado emocional e de proteção está ali cheio e pronto para dar atenção, como também criticar e dar puxão de orelha. Sua Vênus em Áries é totalmente intensa e gosta de ação, nada de amores rasos. Já Marte tem em Leão traz seu lado mais guerrilheiro e cheio de vontade de vencer, não para por nada e nem por ninguém.

Amanda – Áries: Seu Sol em Áries a define como uma pessoa muito ativa e cheia de vontade no que faz, vai à luta, e também tem Áries em Mercúrio sua forma de ser e agir com muita sinceridade não lhe traz benefícios e nem boa imagem aos olhos dos outros. Já sua Vênus em Touro é algo avassalador, sensual e muito alegre também. Em Marte temos Gêmeos aí comandando sua ansiedade e impaciência em situações que precisem de concentração e calma.

Aline Wirley (Cantora) – Sagitário: Com Sol em Sagitário, a nossa eterna Ragatanga traz energia, vitalidade e muita alegria ao jogo, não gosta de acomodação ou mesmice e isso pode atrapalhar sua visibilidade no jogo. Com Mercúrio em Capricórnio sua disciplina e sua intuitividade a fazem se tornar muito clínica em alguns aspectos. Já sua Vênus em Aquário é totalmente desprendida e não se apega a sentimentos e sim a momentos, gosta de se aventurar no amor.

Com Marte em Libra suas atitudes indecisas e compulsivas no jogo podem lhe trazer um pouco de frustração.

Bruna Griphao (Atriz) – Peixes: Com o Sol em Peixes Bruna tem a dificuldade de realidade e pé no chão, tem intuição de sobra que vai além do visto por outros. Mas o seu Mercúrio em Áries faz sua ação e impulsividade acabam atrapalhando um pouco essa sua intuitividade. Sua Vênus também em Áries é expansiva e vai além das fronteiras, e não gosta de barreiras no amoroso. Seu Marte em compensação está em Escorpião e traz a guerreira forte e poderosa que tem na sua personalidade à tona, porém sem pensar nos outros, apenas em si.

Fred (Jornalista e Influencer) – Touro: Com Sol em Touro Fred ama está num bom comes e bebes, sua vontade própria e opinião firme o fazem forte. Com Mercúrio em Touro também seu ponto forte é o jeito teimoso de agir e a versatilidade em algumas situações, gosta de pôr em pratica e agir com voracidade. Sua Vênus em Touro é definitivamente amor sempre, se entrega de verdade, mas não se deixa levar pelos sentimentos. Marte em Gêmeos pode ser seu ponto fraco e ponto forte, já que aqui impera sua inteligência brigando com seu emocional causando instabilidade.

Domitila Barros (Modelo) – Câncer: Domitila tem o Sol em Câncer lhe trazendo o melhor do signo. Seu controle emocional é muito forte devido a Mercúrio está em Câncer também, sua comunicação a faz uma pessoa de tranquilidade e plenitude. Sua Vênus em Touro é gosta de aproveitar as sensações e coisas boas que o momento a dois pode lhe trazer. Marte em Câncer faz das suas batalhas serem mais pé no chão e com motivação de não deixar escapar as oportunidades entre os dedos.

Antonio “Cara De Sapato” Jr. (Lutador de MMA) – Peixes: Seu Sol em Peixes traz uma pessoa de sensível e carinhosa, e com grande intuição abrangente. Seu Mercúrio em Peixes reflete sua bondade para com os outros, emanando sempre boas energias. Em Vênus temos Aquário mostrando um lado emocional mais livre e fluído, sem restrições para se envolver, colocando em alta a liberdade amorosa total (gostamos!). Marte também está em Aquário traz essa liberdade de agir e vontade de ir além nas suas batalhas diárias. E de luta ele entende, né?

Fred Nicácio (Médico e Fisioterapeuta) – Peixes: Com Peixes imperando seu Sol Fred tem coração amável, gosta de ajudar e se doar as pessoas ao seu redor. Seu Mercúrio também tem Peixes e faz dele a pessoa que sabe quais decisões e ações tomar corretamente para situações diversas. Com uma Vênus em Capricórnio seus relacionamentos são firmes e sempre presando pela confiança. Já seu Marte está em Touro e é sua kriptonita, pois ali temos uma acomodação leve e preguiçosa, podendo afetar seu destaque no jogo.

Key Alves (Jogadora de Vôlei) – Capricórnio: A Key tem o Sol em Capricórnio e se mostra dedicada e forte, gosta de traçar suas jogadas e ir em busca do pote de ouro sempre. Mercúrio também em Capricórnio revigora mais ainda essa dedicação e autenticidade, não se deixa vencer tão facilmente. A Vênus em Sagitário é liberal e gosta de se aventurar no amor, gosta de todos os tipos de amores. Marte em Peixes aciona sua intuição e sua vontade de ir além, é abrangente e gosta de analisar antes de agir.

Marvvila (Cantora) – Touro: Com seu Sol em Touro temos aqui uma ex The Voice que curte um reality, teimosa e de opinião forte. Seu Mercúrio em Touro transcende mais ainda suas características a tornado uma pessoa de fácil convivência. Sua Vênus está em Câncer demonstrando apego e envolvimento profundo em relações, podendo até se machucar em alguns casos. Em Marte temos Libra e sua vontade de ir à luta é incontestável, porém pode demonstrar uma agressividade.

Gabriel Santana (Ator) – Libra: Com seu Sol em Libra, Gabriel Mosca tem ação e gosta de correr atrás, mas sua indecisão as vezes atrapalha sua demonstração de personalidade. Seu Mercúrio em Libra tem mente aberta e gosta de conciliar fatos e agregar culturas a sua comunicação.

Em Vênus temos Leão demonstrando seu amor tão próprio que chega a ser atraente demais para quem o enxerga. Com Marte em Sagitário gosta de ir além e enfrentar as barreiras dos limites sem medo de se aventurar no jogo.

MC Guimê (Cantor) – Escorpião: Lexa, corre aqui que o maridão tem o Sol em Escorpião e tem a intuição aguçada, é intenso e gosta de se jogar em algo para ganhar. Porém, temos Sagitário em seu Mercúrio que traz leveza e mais liberdade no seu modo de comunicação, tem controle emocional e faz amizades fácil. Com Vênus também em Sagitário sua liberdade amorosa, tem toques leves e momentos de risos soltos na relação. Já Câncer comanda Marte agindo no seu lado desconfiado e intuitivo, destacando-se em situações que precisa da inteligência.

“Essa combinação de signos no BBB 23 vai dar o que falar. Cada participante tem sua característica e definição pessoal, e através de estudos simples podemos analisar com cautela o que esperar de cada um nessa nova edição. Uma coisa é certa com tantas personalidades únicas e cheias de singularidades esse tem propriedades e conteúdo para ser uma das melhores edições do BBB. ”, conclui o astrólogo e oraculista do Astrocentro, Emylian Kali.

