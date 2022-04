Todo ano a casa do Big Brother Brasil ganha destaque pela sua decoração inovadora e moderna. Na edição deste ano, não foi diferente. Com detalhes que remetem às décadas de 1970, 1980 e 1990, e uma tendência bem colorida, a casa também é composta por esculturas focadas em Toy Art – que já são sucesso no mundo inteiro. “Estamos com 14 obras no BBB. Tudo foi inspirado na decoração da casa do BBB, pegamos o desenho e fizemos a arte em cima do que a produção do programa estava entregando na decoração de 2022. Temos esculturas de diversos tamanhos e essa divulgação nos ajudou a triplicar nossas vendas”, explicam os artistas plásticos Rafael Pippa e Lucas Bueno.

E são essas esculturas que foram destaque na galeria localizada em Ribeirão Preto – SP. Com a assinatura e o design do arquiteto Quintino Facci, com mais de 174 mil seguidores no Instagram, a ideia era criar um conceito de galeria aberta, pensando sempre na segurança das obras de artes que ficarão expostas no local. “Por isso, aproveitamos as janelas de vidros que já existiam no espaço, fechamos por segurança e o único acesso da galeria é a entrada principal. Logo na entrada, temos um pé direito duplo, com uma área principal onde encontra-se a exposição de um hall central com um corredor com uma exposição de vários totens que mostram as esculturas. Neste momento, podemos encontrar as esculturas que fazem parte da decoração do BBB. Nas laterais criamos espaços para colocarmos todos os quadros dos artistas. Pensamos em diferentes formas de expor as obras tanto nas paredes, como na base central dos pisos”, conta o especialista.

O arquiteto ainda explica que, na parte do fundo da galeria, foi montado um bar principal para receber as pessoas durante os eventos. “Temos dois lounges, uma sala administrativa para fazer o fechamento das vendas das obras, além de uma sala de produtos da AV Group – de automação. Na parte de cima, tem um ateliê dos artistas, um bar de apoio para eventos mais privados, uma mesa central no meio e dois lounges laterais – que funcionam como duas possíveis lojas”, complementa.

O Projeto foi realizado em tempo recorde, pois havia uma certa urgência na entrega. “É um retrofit em uma galeria de 1000 m², entregamos em cerca de um mês. Todos os detalhes precisaram ser bem pensados, pois são artes de vários artistas expondo no local. É um projeto contemporâneo, uma das maiores galerias de arte contemporânea no Brasil, envolve arte contemporânea, é algo bem diferente. Temos uma área de convívio e o objetivo principal foi mudar a ideia de que as galerias de artes são ambientes sérios e que deixam as pessoas desconfortáveis. Montamos um espaço para as pessoas quererem ir lá visitar e conhecer os artistas de uma forma natural”, finaliza Quintino.

A galeria vai se chamar PB Arts Gallery, diferenciada de todas as outras do mundo, serão 7 artistas e várias empresas juntas. Som, iluminação, automação, tapete, design, adegas de vinho, marmoraria, móveis planejados, lojas de “sneakers”, vamos agregar vários produtos em uma galeria. “Nosso restaurante vai estar na frente – o PB Arts Café”, conclui Rafael.

Sobre Quintino Facci

Quintino Facci é empresário, autor, fundador e diretor do QUEFE Creative Studio e do escritório Quintino Facci Arquitetos. Ainda no primeiro ano de faculdade, lançou o ebook “Manual da Reforma Barata“. Aos 18 anos, abriu o seu próprio Estúdio de 3D e, meses depois, abriu o seu próprio escritório – o Quintino Facci Arquitetos. Atuando com projetos de arquitetura e interiores na cidade de São Paulo e em Ribeirão Preto, a QF arquitetos já conquistou clientes como a influencer e empresária Jade Picon, o designer de joias Di Candelero e a renomada estilista Alice Capella. O escritório fez parte do elenco da CasaCor Ribeirão Preto e já no primeiro ano ganhou o prêmio de “Ambiente mais bonito’’ com o projeto ‘’Casa do Colecionador de Momentos’’, que já rendeu algumas indicações a prêmios internacionais.