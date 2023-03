BBB. 2 expulsos por importunação sexual

Acusados de assediar a participante mexicana Dania Mendez durante a festa do BBB 23

realizada na madrugada desta quinta-feira (16), MC Guimê e Antônio Cara de Sapato foram expulsos do Big Brother Brasil.

O comunicado foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo do programa. Antes do anúncio da decisão aos participantes, foram exibidos vídeos que mostraram o comportamento de Guimê e Sapato durante a festa. Também foi exibida uma conversa entre Dania e a produtora que a acompanha durante a passagem pela casa do BBB 23. Na ocasião, a jornalista perguntou à mexicana se ela havia se sentido desconfortável em algum momento durante a festa. Dania negou ter se sentido mal com as atitudes dos colegas de confinamento.

Mesmo assim, o Big Boss tomou a decisão de expulsar Guimê e Sapato por violação às regras do programa.

O anúncio pegou os brothers de surpresa. Guimê e Sapato foram orientados a saírem imediatamente da casa, e se mostraram confusos sobre o motivo da expulsão. Dania, participante mexicana, teve uma crise de choro logo depois que todos foram informados sobre a eliminação da dupla.

Assim que Guimê e Sapato deixaram a casa, Tadeu voltou a fazer contato com a casa e disse a Dania que ela, em nenhum momento, deveria se sentir culpada pelo ocorrido, uma vez que é a vítima e a decisão foi tomada pela produção.

Reality shows, como o BBB, dependem cada vez mais de tecnologia

Tudo que envolve um programa de TV do porte do Big Brother Brasil é grande. Principalmente no que diz respeito à quantidade de votos que os participantes recebem, e à quantidade de profissionais e sistemas que devem funcionar perfeitamente para que a atração continue a atrair patrocinadores.

A edição brasileira é tão “vigiada” que uma das votações da edição 2020 chegou ao Guinness World Records, ao somar mais de 1,5 bilhão de votos. Foi a maior votação de um programa de televisão no mundo.

Além da transmissão ao vivo 24h por dia, acessível por meio de diversas plataformas (TV aberta, cabo, streaming, computadores, celulares), é necessária toda uma estrutura digital para lidar com a quantidade de acessos e votos em dias decisivos do programa.

É preciso planejamento para que a infraestrutura seja dimensionada corretamente e provisionada de modo a evitar imprevistos durante toda a programação. Assim, os investimentos feitos terão o resultado econômico esperado e/ou superado.

“Muitas tecnologias precisam trabalhar juntas, e devido à sazonalidade da demanda, muitas empresas optam por utilizar tecnologias e infraestruturas com capacidades elásticas, que flutuam de acordo com a demanda, crescendo e retraindo após os picos de consumo. Desta forma evita-se custos desnecessários de infraestrutura”, comenta Yana Azevedo, sales account executive da Asper, companhia que fornece tecnologias de observabilidade e inteligência artificial, entre outras.

No jargão de tecnologia, a “observabilidade” é um tipo de função desempenhada por soluções tecnológicas que acompanham o funcionamento de um sistema (como, por exemplo, a votação do BBB) e alertam para anomalias, caso elas surjam, com uma capacidade de monitoramento impossível de ser feita apenas por humanos – como no caso de milhares de votos simultâneos oriundos de diversos lugares do país e do mundo.

“É preciso que as emissoras tenham consciência de que os hackers estão aguardando sempre a melhor oportunidade para atacar, e por isso esperam um momento de grande impacto financeiro ou dano reputacional, no entanto algumas redes já investem bastante em segurança. Investir em soluções de cibersegurança é essencial para barrar o maior número possível de tentativas de invasões. São necessárias soluções baseadas em inteligência artificial para entender o comportamento da rede e dos usuários”, diz Azevedo.

