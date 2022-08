O ex-vereador de Santa Bárbara d’Oeste Edvaldo Batoré foi confirmado como candidato a deputado estadual. Ele comemorou a convenção de seu partido PSC. O pastor e empreendedor Cristiano Alexandre vai sair candidato a deputado federal, também por Santa Bárbara. Dono da Opa Sucos, Alexandre vem candidato pelo Solidariedade.

BATORÉ ANIMADO- Com o compromisso que sempre tive com a nossa população, com seriedade e muito trabalho prestado ao nosso povo, assumo esse compromisso. Com fé em Deus e certeza de um propósito maior, continuamos lutando e defendendo os interesses da população.