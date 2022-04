Ex vereador e hoje suplente Edivaldo Batoré vai tentar vir candidato a deputado federal este ano pelo PSC. Ele está como suplente do vereador Felipe Corá no Patriota. A troca de partido vai proibir Batoré de assumir caso Corá deixe o mandato. Novato, Corá se livrou de processo de cassação no começo deste mês.

Ele fez uma reunião no feriado e escreveu – tive o privilégio de fazer uma reunião com alguns amigos, onde conversamos sobre minha pré candidatura a deputado federal, também consegui apresentar meu pré candidato a deputado estadual meu parceiro e irmão Ricardo Molina (Republicanos- pré candidato a deputado estadual) @rmolinadias.