Uma das avenidas mais movimentadas de Americana, a Nossa Senhora de Fátima, registrou um acidente fatal na noite desta quinta-feira Santa (14). O motorista do carro teria, segundo testemunhas, subido a avenida em alta velocidade e atingido três carros- dois deles ainda estavam estacionados.

A vítima fatal, morador do Zanaga de apenas 33 anos, que dirigia o carro que colidiu com os demais, chegou a ser socorrida pelo resgate, mas acabou morrendo no Hospital Municipal de Americana.

O registro do Corpo de Bombeiros indica que o acidente foi na esquina da av. com a rua Pernambuco, por volta das 19h30, no jardim Colina.

10. Histórico do Corpo de Bombeiros: Recebemos solicitação via 193 Cobom, de um acidente de trânsito. Na chegada do local foi constatado 04 veículos envolvidos. Segundo populares um veículo que trafegava em alta velocidade colidiu com outros 03 veículos no local, 02 estacionados. Vítima estava muito agitada pelo local e deambulando, foi imobilizado e transportado ao Hospital Municipal de Americana, aonde veio a óbito. As outras duas vítimas do outro veículo não necessitaram de socorro.