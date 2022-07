Um motorista foi atingido em uma batida que o assustou e machucou na avenida Antônio Pinto Duarte em Americana na noite deste domingo. O motorista do carro que causou a batida fugiu do local do acidente.

O caso foi registrado por volta das 19h45 e foi atendido por duas viaturas do Corpo de Bombeiros.

Histórico: a viatura de incêndio estava em deslocamento para um fogo em mato, quando deparou com acidente que tinha acabado de acontecer.

Foi acionado o apoio da viatura de resgate para fazer o socorro ao hospital, o ABS prestou os primeiros socorros e a UR socorreu ao Hospital Municipal.

A vítima tinha ferimentos leves (escoriações).

Segundo informações da própria vítima, um veículo Celta/GM, cruzou a Avenida colidindo com o mesmo, logo após o veículo Celta/GM evadiu-se do local.