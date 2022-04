Uma batida envolvendo uma picape e um Chevrolet Corsa terminou com um capotamento e apenas duas vítimas com ferimentos leves. O acidente aconteceu por volta das 19:50 na avenida Abdo Najar em Americana e foi atendido por agentes do Corpo de Bombeiros e da Gama (Guarda Municipal).

Histórico: Acidente de trânsito envolvendo dois veículos, onde o carro marca corsa colidiu com a caminhonete ranger vindo a capotar. Ao chegar no local todos os passageiros já estavam fora do veículo, a senhora E.A.S e sua filha J.F.A.S sofreram ferimentos leves, apenas escoriações, ambas transportadas ao Hospital Municipal de Americana. O Condutor do veículo recusou atendimento. Local deixado em segurança a Guarda Municipal para demais providências.

imagem de arquivo