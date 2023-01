Batida assusta em cruzamento da Av Santa Bárbara esta manhã

Dois veículos se envolveram em um acidente na manhã desta sexta-feira, por volta das 6h, em Santa Bárbara d’Oeste. A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Santa Bárbara com a Rua do Petróleo.

Segundo informações, um dos veículos, um Astra, atravessou o sinal vermelho e colidiu com uma Land Rover. O impacto da batida fez com que o Astra tombasse, sendo preciso retirar as vítimas das ferragens.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal. Apesar do grande estrago nos veículos, as vítimas tiveram ferimentos leves e uma pessoa segue em observação.

