Um homem de 42 anos foi preso na noite da sexta-feira (29) acusado de bater os pais de 71 e 77 anos. O caso foi na casa da família, rua Itaúna, Jardim Icaraí, e a Polícia Militar foi acionada. Segundo o boletim de ocorrência, os pais contaram que E.M. não possui emprego fixo e quando faz algum “bico” utiliza o dinheiro para bebidas alcoólicas e drogas, ficando alterado e agressivo, sendo constantemente alvos do filho.

Na noite de sexta-feira E. chegou da rua agressivo e embriagado e quando iria mexer no fogão, a mãe, A.M.R.M.M., 71, tentou impedi-lo com medo que se machucasse, mas ele a empurrou com força e ela caiu no chão, bem como começou xingá-la e ofendê-la bem como ao pai, R.M. quando tentou levantar a esposa.

Diante da situação, os pais acionaram a Polícia Militar e E., ainda agressivo foi conduzido ao Plantão Policial. Na unidade, a prisão em flagrante foi ratificada.

Após SBNoticias.