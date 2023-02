Um homem de 24 anos foi preso após bater na namorada por ciúmes. O caso aconteceu na Avenida Tiradentes, no centro, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a Polícia Militar, equipe estava em patrulhamento quando recebeu solicitação de pedestres sobre agressão contra uma mulher. No local, a vítima informou aos policiais que tinha sido agredida pelo seu namorado e que ele tinha muito ciúmes, além de persegui-la constantemente.

Com as informações, foi realizada a abordagem do agressor e nada de ilícito foi encontrado. O agressor informou aos agentes que a agrediu com mordidas e socos por ela ter saído com outro homem.

A vítima foi encaminhada ao P.S Edson Mano, onde foi atendida e medicada. As partes foram conduzidas ao plantão policial, onde o indivíduo permaneceu preso.

