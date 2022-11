Um homem de 32 anos foi preso após agredir a mulher e filhinha de dois anos do casal no final da noite do domingo (6). O caso aconteceu em Santa Bárbara d’ Oeste e o atendente comercial foi preso pela polícia.

A mulher contou que havia saído com o companheiro por volta das 15h para beberem em um depósito de bebidas na avenida São Paulo, e quando retornaram para casa iniciaram uma discussão. Durante a briga, o agressor deu um soco na criança e outro na companheira. O atendente foi preso e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Mãe e filha passaram por atendimento médico e foram liberadas.

Após policialpadrao.com.br