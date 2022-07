Um homem que bateu na namorada se deu mal duas vezes esta sexta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O novo caso de violência doméstica terminou com o acusado caindo do telhado. Após agredir a companheira no Jardim Europa, ainda na madrugada, o homem tentou fugir da Polícia Militar e caiu do telhado. Tanto a vítima quanto o agressor foram encaminhados ao Pronto-Socorro da Unidade Modular Dr. Afonso Ramos.

De acordo com o boletim de ocorrência, J.S.A., 47, acionou a Polícia Militar informando que seu companheiro, L.C.M., 24, chegou em casa, à rua Portugal, bêbado e após um desentendimento, ele a pegou pelo pescoço lhe esganando, sendo que em seguida a jogou na cama, momento que bateu o ombro e o braço direito.

Com a chegada dos policiais, L., tentou se esconder no telhado da casa e ao ser localizado quando descia, caiu sofrendo lesões. A vítima pediu que se registrasse no boletim de ocorrência que deseja apenas que fossem impetradas medidas protetivas para que se liberte do relacionamento de três anos.

Após SBNoticias.com.br