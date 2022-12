Um homem morreu esta segunda-feira depois de bater a moto em que estava contra a traseira de um caminhão na rodovia Anhanguera. Manoel Willian Alves Da Silva morreu no acidente que aconteceu por volta das 8h e o acidente aconteceu no quilômetro 107 da rodovia em Sumaré.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o caminhão estava parado por conta do trânsito lento. Com a batida, a vítima ficou enroscada embaixo do caminhão e teve graves ferimentos. Equipes de resgate foram atender a ocorrência com manobras cardíacas na vítima por cerca de 40 minutos. Silva não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão não se feriu e passou pelo teste do bafômetro que não acusou embriaguez. Após prestar depoimento, a polícia o liberou.

Por conta do acidente, o policiamento interditou a segunda faixa de rolamento da via marginal. O trânsito só voltou a fluir normalmente por volta do meio-dia. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Após polícialpadrao.com.br