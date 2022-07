Um homem foi preso após agredir a mãe na tarde desta quinta-feira (7) em Americana. A vítima, uma policial militar aposentada, mora no jardim Governador Mário Covas, periferia da cidade. Policiais militares foram acionado na Rua Sueli Silveiro Dias para atender uma ocorrência de violência doméstica.

A mulher contou aos PMs que foi ameaçada com uma faca pelo filho e agredida. Ele havia ingerido ansiolíticos e narcóticos quebrando diversas coisas na residência. Estava muito agitado e foi preciso usar taser para conte-lo. O indivíduo estava com um ferimento no rosto e foi encaminhado ao Hospital Municipal.

Após o atendimento médico, ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu preso.

