Um homem foi preso acusado de agredir a enteada de apenas quatro anos em Santa Bárbara d’Oeste esta semana. Ele também descumpriu medida protetiva contra a ex namorada. O caso aconteceu na casa das vítimas, no bairro Parque do Lago na terça-feira.

O caso foi atendido por agentes da Guarda Municipal, que receberam denúncia da mãe da vítima, de 23 anos. Ela disse aos GMs que na véspera, o companheiro dela já havia agredido a enteada de 4 anos. O rapaz teria usado um controle de televisão para atingir a menina que sofreu ferimentos e precisou ser medicada em uma unidade de saúde.

A justiça determinou uma medida protetiva, porém o homem não obedeceu a ordem judicial e ainda ameaçou de morte a companheira. Ele foi detido e encaminhado para o Plantão Policial, onde permaneceu preso.

imagem ilustrativa

