Um homem que bateu um carro que era roubado foi detido na noite deste sábado no bairro Santa Rita em Santa Bárbara d’Oeste. Tudo começou com uma confusão por volta das 22:30 e populares chamando a Guarda Municipal para atender ocorrência na rua Euclides da Cunha.

O guardas foram informado via rádio Cicomm, que o condutor de um Honda Fit prata teria perdido o controle do veículo e se chocado em uma cerca de madeira de uma horta pela rua Camaiuras e estaria discutindo com uma mulher no local. A equipe deslocou até o local onde foi constatado que o Fit estava com emplacamento adulterado.

Também era de ciência da equipe que o carro era produto de roubo no bairro São Domingos em Americana por um rapaz branco, alto e forte em posse de arma de fogo abordou uma mulher e tomado o veiculo Honda Fit placas ENM 9085.

Os GMs foram informados por um transeunte o qual não quis se identificar que teria avistado um casal saindo do veículo Honda e tomando sentido bairro Santa Rita. Logo em seguida foi visualizado um casal pela rua Euclides da Cunha sendo o homem nas características do que realizou roubo. Foram abordados e em revista pessoal foi localizado na cintura de F.A.A um simulacro de arma de fogo (revólver). Indagado sobre o carro relatou que teria comprado de um desconhecido no valor de R$ 500 e teria perdido o controle da direção do veículo e chocado-se na cerca de madeira. Já a mulher T.S. relatou que é namorada de F.A.A há cerca de 7 meses, e desconhecia que o carro era roubado.

Foi dada voz de prisão ao rapaz e conduzido ao plantão policial juntamente com a namorada, já o veículo foi conduzido pelo serviço de guincho. Pelo plantão policial compareceu a proprietária do veículo Honda Fit (vítima), que reconheceu sem sombra de dúvida F.A.A como autor do roubo, como também reconheceu a arma (simulacro) encontrada com ele.

A autoridade Policial ratificou a voz de prisão em flagrante delito do indivíduo por Roubo, ficando o mesmo a disposição da justiça e a moça foi ouvida e liberada.