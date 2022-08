Está marcada para sábado (27), a partir das 18h, mais uma edição do Bate-papo de Cinema Pontos MIS sobre a exibição do filme “Ménage” (2020). A transmissão do filme, seguido de debate ao vivo, será pelo Canal do Youtube do Pontos MIS, no link https://bit.ly/3crcjVo.

O Bate-papo de Cinema Pontos MIS realiza exibições de filmes seguidos das discussões com membros da equipe dos filmes, pesquisadores da área, críticos de cinema, jornalistas e agentes cineclubistas para discutir sobre a obra e apresentar curiosidades da produção. Para esta edição, estão confirmadas as participações do diretor Luan Cardoso e do ator Vinícius Ferreira, com mediação da roteirista e diretora Giuliana Monteira.

Em “Ménage”, três políticos corruptos de um pequeno partido envolvidos em uma trama de sexo, drogas e traição são os protagonistas de uma narrativa ágil e onírica. Primeiro longa do jovem diretor Luan Cardoso, ‘Ménage’ foi produzido com baixo orçamento e foca um escândalo protagonizado por figuras públicas imorais dando a ver a dimensão patológica de suas masculinidades tóxicas.

A partir destas personagens o filme traz à cena o que de pior a sociedade brasileira pode produzir, fotografando com algum sarcasmo suas relações impróprias nas esferas pública e privada, dando contorno onírico a situações de puro horror. Classificado como do gênero fantástico, flerta com o thriller político e de terror, resultando um filme original que testemunha inventividade e disposição do realizador para um trabalho autoral.

Sobre os convidados

Luan Cardoso, 27 anos, é diretor do filme, responsável pela criação do coletivo de cinema Quixó Produções em 2010. Desde então realizou cerca de 100 trabalhos como diretor de fotografia, dirigiu e fotografou 12 curtas, mais de 40 videoclipes, dois longas-metragens e diversas webséries documentais. Na música, realizou documentários, fotos e/ou videoclipes de João Donato, Ná Ozzetti, Juçara Marçal, Jards Macalé, Ednardo, Zeca Pagodinho, Alessandra Leão, Mombojó, Lenine, Alaíde Costa, Hermeto Pascoal, Fafá de Belém, Kiko Dinucci, Romulo Fróes, Metá Metá, entre outros. Em 2017, Cardoso encabeçou a realização do documentário de longa-metragem “Precárias e resilientes”, que aborda os mais agudos problemas sociais brasileiros a partir do depoimento pessoal de mulheres trabalhadoras, e dirigiu seu primeiro longa-metragem ficcional, “Ménage”, selecionado para 20 festivais ao redor do mundo, tendo conquistado 24 prêmios, entre os quais Melhor Filme, Direção, Roteiro, Edição, Trilha Sonora e Atores (para Vinicius Ferreira, Francisco Gaspar e Lino Camilo).

Vinícius Ferreira, ator, produtor e perito na arte de contar histórias há 22 anos, realizou 44 filmes, 33 peças e sete obras televisivas entre séries e novelas. No último ano, recebeu quatro prêmios de Melhor Ator pelos longas-metragens “Ménage” (Rio Fatastik Festival, Inhapim Cine Festival e Tiete Film Awards) e Noctiluzes (Festival de Brasília do Cinema Brasileiro). Por outros enquadramentos, é também filósofo e pai de três rapazes, mas foi através do surfe que encontrou, na diversidade da Mata Atlântica, inspiração para outros novos projetos.

Sobre a mediadora

Giuliana Monteiro é roteirista e diretora nascida em São Paulo. Formada em Multimeios pela PUC-SP, trabalhou como produtora durante oito anos antes de dirigir seus primeiros projetos. Em 2011, mudou-se para Nova York com uma bolsa de estudos para cursar o mestrado em roteiro e direção de filmes na Universidade de Nova York (NYU, Tisch School of the Arts). Dirigiu e roteirizou seis projetos de curta-metragem nos últimos três anos – os curtas “Raízes” (experimental), “Margarete 6422” (documentário), “Stay” (ficção), “Felicidade” (ficção) e “Eu não digo adeus, digo até logo” (ficção) – partindo de uma linguagem mais documental para ficção.

SERVIÇO

Bate-papo de Cinema Pontos MIS

Filme “Ménage”

Data: 27/08/2022

Horário: 18h

Transmissão: Youtube https://www.youtube.com/user/missaopaulo ou, em link direto https://bit.ly/3crcjVo.

Classificação: 16 anos

Acessibilidade: LIBRAS