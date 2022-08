Com destaque para a produção de um vídeo inovador, o candidato a deputado estadual pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista), Dr. Adolfo Basso lançou oficialmente, nesta quinta-feira (25), sua candidatura. O evento reuniu cerca de 350 pessoas entre familiares, amigos e apoiadores. A candidata a deputada federal e vice-presidente estadual do PDT, Maria Giovana, participou do lançamento e reforçou a aposta do partido no nome do Dr. Adolfo para a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

A candidata à Câmara Federal e sanitarista destacou a ‘dobradinha da Saúde’ e reforçou a necessidade de as cidades da Região elegerem candidatos próprios, com comprometimento e projetos específicos para esses municípios. Maria Giovana também se comprometeu a ser a voz das mulheres em defesa de políticas públicas na saúde, educação e segurança.

‘DNA BASSO’

A herança e exemplos deixados pelo pai, o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Adilson Basso, falecido em 2020, foram lembrados por Dr. Adolfo ao se dirigir ao público nesta quinta-feira. Ele lembrou da avó, Neuza Calvino Basso, que sempre atuou junto à população, no cuidado e atenção aos mais necessitados. “Essa herança, esse DNA, vem da minha avó, que passou para o meu pai e uma das coisas que mais me marcou foi o carinho do meu pai com as pessoas, que até hoje se referem a ele, quando me encontram nas ruas ou no consultório”, falou emocionado.

Ainda se referindo ao pai, Dr. Adolfo Basso falou das políticas voltadas aos interesses da população, entre elas o Orçamento Participativo, que permitia que os moradores de Santa Bárbara apontassem o que era prioridade em seu bairro. “E é com esse espírito de ajuda, de ouvir o povo, que eu quero iniciar minha carreira política”, afirmou.

O candidato reforçou que suas redes sociais (Facebook e Instagram) estão à disposição da população para encaminhamento de propostas e sugestões. “Esse nosso contato começa agora, vamos construir uma candidatura em conjunto”, afirmou.