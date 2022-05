O médico Adolfo Basso, filho do ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Adilson Basso, assume esta semana o comando do PDT da cidade. Ele deve vir a candidato a deputado estadual em dobrada com a ex-vereadora de Americana Giovana Fortunato. Adilson Basso foi prefeito de SB entre 1997 e o ano 2000 e morreu em 2020.

O PDT de Santa Bárbara caminhou junto com o time Denis Andia/Rafael Piovezan nas eleições de 2020 indicando o vice Felipe Sanches, que deixou a legenda.

CANDIDATOS- Caso seja mesmo um candidato ‘forte e de presença’, Basso devera enfrentar os candidatos com maior presença na cidade Dr José (PSB) e Marcos Fontes (União BR), estes com maior experiência de campanha e urna.