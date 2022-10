O Projeto “Além da Cesta”, time de basquete de Nova Odessa, recebeu no último sábado (08/10), no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa, a equipe do Círculo Militar de Campinas, em partida válida pela categoria 50+ da LMB (Liga Metropolitana de Basquete). Apesar do revés e do placar adverso, os novaodessenses seguem em 1º lugar no Campeonato.

“Jogamos desfalcados, com quatro atletas contundidos. Isso dificultou o jogo. Mas mesmo com o placar de 72×78 para o adversário, seguimos na liderança do campeonato. Estamos confiantes com o retorno dos nossos jogadores nas próximas partidas”, disse Saulo Júnior, jogador que acumula a função de técnico. O elenco novaodessense conta com Baiano, Pavão, Júnior, Dito, Berto, Dú, Samuel, José, Paulo e Saulo.

Bom lembrar que para comemorar o aniversário de 117 anos de Nova Odessa, em maio, o “Além da Cesta” realizou, também no Ginásio do Santa Rosa, dois amistosos contra os times do SC Corinthians Paulista. Na ocasião, a categoria 50+ venceu os adversários por 68×62. Já na categoria adulto/40+ a vitória foi do visitante.