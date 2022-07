A equipe de basquete feminino sub-21 de Americana ficou com a medalha de bronze nos Jogos Regionais. No final de semana, as meninas perderam para a equipe de Itatiba e terminaram a competição na terceira colocação.

O primeiro jogo da equipe ocorreu no dia 16, quando Americana venceu São José do Rio Pardo por 49 a 28. No dia seguinte, as americanenses perderam para Santa Cruz das Palmeiras por 67 a 40.

Todos os jogos aconteceram no ginásio do Centro Cívico da Colina.