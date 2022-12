Pacientes e funcionários do Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, em Santa Bárbara d’Oeste, vivenciaram momentos de pânico na noite de sábado (10). Isso porque as pessoas ouviram um barulho alto e repetitivo de um escapamento de motocicleta e confundiram com barulho de tiros, o que causou correria no local.

Uma das pacientes que estava no local acompanhando a filha contou que médicos e enfermeiras começaram a correr e pedir para as pessoas se esconderem, pois “tinha um homem armado no local”. “Ficamos no banheiro escondidas junto duas enfermeiras, que seguraram a porta até a polícia chegar”, contou.

De acordo com a Guarda Municipal de Santa Bárbara, que atendeu a ocorrência, tudo não passou de um mal entendido. O motociclista que causou o tumulto não foi identificado.

“A única novidade foi um rapaz que passou de moto causando estampido de escapamento. Após apurado verificou-se que não foi disparo”, disse a Guarda.