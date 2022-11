As festas de final de ano – eventos corporativos, confraternizações e ceias –, somadas à Copa do Mundo, devem dar um grande impulso para os restaurantes e bares da área de atuação da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas nos dois últimos meses do ano. Levantamento da entidade junto aos associados de 50 cidades do Interior de São Paulo aponta para uma alta 50% no movimento na comparação com os meses normais. A forte demanda também vai resultar na geração de cerca de 12 mil vagas temporárias nos meses de novembro e dezembro.

De acordo com a Abrasel Regional Campinas, as festas de final de ano representam o período mais importante do ano para o setor de alimentação fora do lar, superando os dias dos Namorados e das Mães em volume de vendas. “Neste ano, os dois últimos meses vão ser ainda mais fortes em decorrência de um evento fora de época, como a Copa do Mundo, somando dois fatores importantes para o setor”, explica Matheus Mason, presidente da Abrasel Regional Campinas. “A estimativa de 50% no aumento das vendas é uma média de todo o setor, sendo que em vários estabelecimentos este índice poderá até dobrar, dependo do tamanho e estrutura de cada restaurante ou bar.

A forte demanda esperada vem acompanhada da contratação de mão de obra temporária. “Cerca de 12 mil empregos temporários para garçons e pessoal de cozinha, que representam 30% do quadro de pessoal do nosso setor, deverão ser gerados nos 50 municípios de nossa base de representatividade para dar conta do atendimento ao público dentro das casas e na preparação de ceias e encomendas”, explica.

André Mandeta, proprietário do Bar Candreva, em Campinas e Valinhos, estima um aumento de público e vendas nas casas em novembro e dezembro. “As festas de final de ano por si só já levam um público maior, mas com a Copa a expectativa dobra”, afirma. “Já estamos selecionando 15 funcionários temporários para dar ajudar em toda a operação e atendimento ao público.”

O setor de alimentação fora do lar é um dos mais importantes para a economia. Somente na Região Metropolitana de Campinas este segmento conta com cerca de 43,3 mil estabelecimentos em funcionamento. Ele é um dos maiores geradores de empregos, com mais de 60 mil postos de trabalhos diretos – e outros milhares de indiretos -, número expressivo e importante para a economia regional, que a exemplo do País, passa por um momento de crise de desemprego.

“Teremos dois grandes eventos ao mesmo tempo neste ano, que são o final do ano e a Copa do Mundo, algo totalmente diferente para os setores de restaurantes e hotéis”, diz Eduardo Porto, diretor de Marketing e Vendas da Rede Vitória Hotéis. “Por isso a expectativa do grupo é bem superior neste ano na comparação com o ano passado, quando vínhamos de uma retomada dos negócios”, acrescenta. “Por conta desse cenário novo, já os antecipamos nas preparações”.

O empresário Edward Bilton, dono do restaurante Floresta Cultura, também está otimista. Mesmo sendo o primeiro ano da casa a receber as festas de final de ano e Copa do Mundo, ele projeta uma demanda de 50% sobre os dias normais de funcionamento. “Tanto que investimos cerca de R$ 500 mil somente em equipamentos para estes eventos e vamos esperar até o meio do mês de novembro para ver a necessidade contratações de temporários”.

Por conta da demanda de final de ano, quando espera um aumento de pelo menos 20%, Sérgio De Simone, proprietário do Rancho Colonial Gril, já contratou 9 temporários, sendo cinco para a unidade do Parque Industrial e quatro no Campinas Shopping. “Contratamos com um mês de antecedência para treinar a equipe e deixar tudo pronto para novembro”, conta.