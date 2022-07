Os vereadores Carlão Motorista (Republicanos), e Jesus Gonçalves Fonseca (Avante) estiveram na sede do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), em Rio Claro, para reforçar pessoalmente o apelo feito na Moção nº 307/2022, por meio da qual reivindicam a instalação de Guard Rail (defensa metálica) por toda extensão da rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Além de protocolar cópia da propositura, os parlamentares levaram diversas reportagens impressas acerca de acidentes na rodovia.

Na moção, eles consideram que a SP-304, uma das principais vias entre as cidades do interior paulista, registra intenso fluxo de veículos e inúmeros acidentes ocorrem constantemente na rodovia, muitas vezes fatais. “Os motoristas convivem diariamente com o medo de que algum veículo desgovernado invada a pista contrária. Esta semana mesmo, mais uma vida foi perdida em acidente com um caminhão que atingiu um veículo no sentido contrário, fatalidade que poderia ter sido evitada se houvesse o guard rail”, alertam os vereadores.