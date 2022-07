Faltando pouco mais de dois meses e meio paras eleições, os prés candidatos à deputado federal e estadual, Denis Andia e Marcos Fontes, vêm crescendo a cada dia que passa junto ao eleitorado barbarense e da Região Metropolitana de Campinas.

Denis Andia, do MDB, que foi prefeito por dois mandatos e fez o seu sucessor, o atual prefeito Rafael Piovezan( que era o seu vice no mandato passado) vem pontuando muito bem na sua caminhada como pré-candidato à deputado federal. Sua larga experiência frente a Prefeitura e o inegável desenvolvimento e crescimento organizado da cidade de Santa Bárbara d’Oeste em seus mandatos, serão o carro chefe para a sua campanha após as convenções.

O jovem empreendedor e radialista da Rádio Nova Alternativa Digital , Marcos Fontes, do UNIÃO BRASIL, que foi candidato a deputado estadual em 2018 obtendo cerca de 17 mil votos, sendo o candidato mais votado em Santa Bárbara d’Oeste alcançando a suplência do seu partido, vem igualmente prosperando em sua caminhada. Marcos Fontes cresceu acompanhando a trajetória de seu pai, o vereador Carlos Fontes que está no seu sexto mandato Legislativo e o inspirou a ingressar na política para servir a população na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Tanto Denis Andia como Marcos Fontes vem caindo na graça do povo a cada dia, como uma esperança de renovação, idéias novas, força de juventude para emplacar novos avanços, buscando melhorar a vida das pessoas. Muito se fala que os dois são os “votos úteis” para Santa Bárbara d’Oeste e região.

Espero que desta vez a população barbarense pense muito bem antes de dar o seu voto para candidatos de outras cidades, que não têm nenhum compromisso com nossa querida Santa Bárbara D’Oeste . A grande maioria esmagadora de candidatos de outros municípios , quando ganham, esquecem que nossa cidade existe, não trazem um centavo de ajuda para a saúde do nosso povo.

Pense, analise e vote nos candidatos que são alinhados com o nosso prefeito, e muito ajudarão nossa cidade.

Eliana Sanches. Analista do cenário político e leitora barbarense