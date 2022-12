O “Projeto Gota d’Água 2022”, do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Consórcio PCJ), em parceria com o DAE (Departamento de Água e Esgoto) e a Secretaria de Educação de Santa Bárbara d’Oeste, encerrou suas atividades nesta quarta-feira (14), no evento “Seminário de Avaliação do Projeto Gota d’Água 2022”, ocorrido no Museu da Água, em Indaiatuba.

Santa Bárbara foi representado entre os cinco finalistas da categoria “desenhos”, com a aluna Júlia Maria Mosna, do 5º ano B da ADI Geraldo Rocha Campos, da Rede Municipal de Ensino. A estudante concorreu ao prêmio “Sua Gota Faz a Diferença” com 240 desenhos de 16 municípios das Bacias PCJ, sendo contemplada com a 3ª colocação, recebendo um certificado de “Destaque do Ano” e um kit de desenho, entregue pelo Consórcio PCJ. A premiação dos melhores trabalhos desenvolvidos contou com três distintas categorias: desenhos, podcasts e vídeos.

O projeto englobou a participação de mais de 1.200 estudantes das redes municipal, estadual e particular de ensino do município, entre março e dezembro de 2022, com as oficinas de educação ambiental no Museu da Água, ministradas pela equipe técnica da Diretoria de Gestão Ambiental da Autarquia. O tema deste ano foi “O Clima Muda e Nossas Vidas Também” e os alunos puderam participar de palestra e atividades práticas no contexto dos recursos hídricos, saneamento básico, meio ambiente e mudanças climáticas.

O “Projeto Gota d’Água” é um programa de educação e sensibilização ambiental e em 2023 será desenvolvido novamente pela parceria entre Consórcio PCJ, DAE e Secretaria de Educação, com previsão de início em março, durante a Semana da Água. As inscrições das turmas e escolas poderão ser realizadas diretamente no site da autarquia, no link: http://daesbo.sp.gov.br/museu-da-agua.