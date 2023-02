Barbarense lança livro infantil na Biblioteca Central

A Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira” receberá no dia 11 de março, às 10h30, o lançamento do livro infantil

“A amiga Bruxa” da jornalista barbarense Gabriela Metzker.

No evento, voltado ao público em geral, a autora vai conversar com os leitores, autografar exemplares e fazer a contação da história. A entrada é gratuita. Quem quiser pode adquirir o livro no local pelo preço promocional de R$ 29,90.

Gabriela Felippe Rodrigues Metzker, 42, nasceu e cresceu em Santa Bárbara d’Oeste. Atualmente moradora da capital paulista, mantém forte conexão com a cidade, pois sua mãe vive no Município. “A amiga Bruxa” é inspirado no relacionamento da jornalista, que trabalhou durante 12 anos no portal UOL, com a filha mais velha, Livia, hoje com sete anos. Gabriela também é mãe de Benicio, de quase dois aninhos.

Sobre a obra

“A amiga Bruxa” é um dos lançamentos do final de 2022 da editora Ases da Literatura, que publica literatura infantil por meio do selo Asinha. Localizada na cidade portuguesa de Braga, a editora é especialista, há 10 anos, em descobrir e divulgar novos talentos, selecionando obras para publicação e distribuição em Portugal, Brasil e países como Estados Unidos, Espanha, Suécia, Polônia, França, Alemanha, Itália e Japão, visando à comunidade que fala português em diferentes locais do mundo. As ilustrações são do artista Junior Marques, de Londrina/PR.

O livro é indicado principalmente para crianças de 2 a 5 anos, mas pode divertir as mais velhas também. Uma dica para os pais é ler os diálogos fazendo vozes diferentes para as duas personagens, especialmente no caso da Bruxa, que dá muitas gargalhadas. Outras informações estão no perfil @a_amiga_bruxa do Instagram.

Sobre a autora

Gabriela Metzker é jornalista pela Unesp-Bauru, mestre em educomunicação pela ECA-USP e mãe de duas crianças com muita imaginação. Nascida em Santa Bárbara d’Oeste (SP) e moradora da capital paulista desde 2006, trabalhou em veículos de comunicação durante 17 anos, entre eles editora Alto Astral e portal UOL. Após o nascimento dos filhos, passou a se dedicar também ao universo infantil. “A amiga Bruxa” é seu livro de estreia e retrata uma personagem criada no convívio com sua primeira filha, quando descobriu que trazer o elemento lúdico para o dia a dia, com muito bom humor, tornava a rotina mais leve e colaborativa. E a chegada de seu segundo filho reforçou essa convivência repleta de amor e fantasia.

Serviço:

Lançamento do livro infantil “A amiga Bruxa” | Gabriela Metzker

Dia 11 de março, às 10h30

Biblioteca Central | Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro

Entrada gratuita

Para mais informações:

E-mail: [email protected]

Telefone e WhatsApp: 11 98307-8347

Instagram: @a_amiga_bruxa

