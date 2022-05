O atleta da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) de Santa Bárbara d’Oeste, Luciano Raimundo Fernandes, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Paulista de Judô – Veteranos, disputado no último fim de semana em Itapecerica da Serra. A conquista do bronze ocorreu no sábado (28), na categoria Meio Médio Master 4 (até 81 kg).

Nesta temporada, Luciano já obteve destaque em outras modalidades. Em fevereiro o atleta conquistou duas medalhas no Campeonato Estadual de Wrestling – Ouro no Estilo Greco Romana e o Bronze na modalidade Wrestling.