As semifinais do Campeonato Barbarense de Futsal Feminino, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) acontecem nesta quarta-feira (15). Os jogos serão realizados no período da noite, no Ginásio Municipal “J.J. Bellani”, ao lado do Parque Araçariguama.

Confira:

19h30 – Unidos do Orquídeas x Mollon Tamo Junto FC

20h30 – E.C. Europa x Bosque dos Sonhos A

Mais informações sobre as competições promovidas pela Prefeitura podem ser obtidas no site oficial da Seme: www.santabarbara.sp.gov.br/esportes.