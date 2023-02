Barbarense de Futsal reúne 76 equipes em 2023

O congresso técnico do Campeonato Barbarense de Futsal da 1ª e 2ª divisões

competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), foi realizado nesta segunda-feira (13) no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”. Em 2023 as competições reunirão 76 equipes, sendo 12 na 1ª divisão – que terá início em 27 de fevereiro – e 64 na 2ª divisão – que terá início em 23 de fevereiro.

O prefeito Rafael Piovezan e o secretário de Esportes, Vinícius Furlan, prestigiaram o congresso técnico. Neste ano as equipes realizarão a inscrição dos jogadores de forma on-line, sendo que cada equipe recebeu login e senha de acesso e terá um espaço exclusivo para cadastro dos atletas e comissão técnica. Outra novidade é a “Janela Barbarense de transferências”, momento em que cada equipe que avançar para a segunda fase da competição poderá escolher um atleta de alguma equipe que não classificou para compor seu elenco. A janela ficará aberta entre o fim da primeira fase e antes do início da segunda fase.



Confira os grupos:

Campeonato Barbarense de Futsal da 1ª divisão

Grupo A – Mônaco Zabani / Esmeralda, Mônaco Zona Sul, 565 Romano / Milionários, Mim Acher / Orquídeas, Number One / Time de Amigos, Futbreja / Bruxelas

Grupo B – Esquina Maluka, Real Madruga, Jardim Pântano, Rua 7, Turma do Danone / Botafogo e Guarani

Campeonato Barbarense de Futsal da 2ª divisão

Grupo A – Esparramadão, Romano Futsal, Paysandu e Ajax F.C.

Grupo B – Real Postera, Pau no Gato, Atlético Rochelle e União Aparecida

Grupo C – Amigos F.C., Bronk’s F.C., Futmais Breja e Zona Leste

Grupo D – Unidos da Linha, Ideal F.C., A.A. F.C., Roma F.C.

Grupo E – Real Mollon F.C., C.A. Clube Atlético Vectora, Atlético Eldorado e F.R.B

Grupo F – Udinese SBO, Berna Boche B, Shaktar, Fluxo F.C.

Grupo G – Unidos da Ressaca, Unidos do Europa, C.H.T. Futsal e Holanda

Grupo H – Vila Rica F.C., Barbaridade F.C., São Joaquim e Império B

Grupo I – Império A, F.T.C. Família Tio Cir, Linópolis City e Fazendinha

Grupo J – Desportivo Deli, L.A. Galax, Vila C.H.T. e Futebol de Segunda-feira

Grupo K – Chicote, Limitado E.C., Jogou Aonde? e Califórnia Europa

Grupo L – Truco F.C., Real Sartori, L.A. Futsal 11 e Galáticos F.C.

Grupo M – Bosque, Peñarol, Beija Flor e Romano City

Grupo N – Criciúma, New Trips, Família Sartori e Real Matismo

Grupo O – Lado Leste, Selva F.C., Monte Sião e Palestra Barbarense

Grupo P – S.E. Eldorado, Santa Cruz, Pirata F.C. e Fluminense Santa Cruz

