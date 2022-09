O atleta barbarense Rafael Santana conquistou a medalha de ouro na categoria infanto juvenil, kata faixas marrom e preta, e prata na luta, no 29º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos. A competição reuniu cerca de 2 mil atletas no último final de semana, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Sua irmã, Júlia Santana, ficou com o bronze na categoria Mirim C, kata faixa verde. Santa Bárbara d’Oeste também foi representada por Júlia Francieli, chefe de árbitros do Brasil e João Donizete, técnico da Seleção Paulista de Karatê Interetilos.