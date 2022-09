A edição 2022 da Mostra de Teatro “Cena Bárbara” de Santa Bárbara d’Oeste começará neste sábado (17). Ao todo serão 24 ações, entre espetáculos e oficinas, até o dia 25 de setembro distribuídas no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, CEU das Artes, “Léo Sallum”, Praça Central, Praça do Romano, Estação Cultural, Parque Taene e Espaço Arte-Móvel. Os ingressos para Teatro, CEU das Artes e “Léo Sallum” – locais com lotação – serão distribuídos uma hora antes de cada espetáculo. Toda programação é gratuita.

A Mostra é realizada pelo Grupo Di Atus e pela Cia Arte-Móvel e conta com execução pelo ProAc (Programa de Ação Cultural), por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e Município de Santa Bárbara d’Oeste, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Confira a programação completa:

– 17 de setembro (sábado)

10h – Performance Canção do Beco | Cia Oruã | Campinas- PRAÇA CENTRAL

16h – Encontro de Partilha “O teatro de Grupo” com Natália Sá – ESPAÇO ARTE-MÓVEL | Rua João Pessoa, 601 – Planalto do Sol

20h – Espetáculo convidado “O Não-lugar de Ágada Tchainik” | Lume Teatro | Campinas- CEU DAS ARTES | R. Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

– 18 de setembro (domingo)

8h30-12h30 – Vivência Danças do Corpo com Naomi Silman | Lume Teatro | Campinas- ESPAÇO ARTE-MÓVEL | Rua João Pessoa, 601 – Planalto do Sol

20h – Espetáculo O Touro – Histórias de Fantasmas no Brasil Profundo | Grupo O Barong | Araras – CEU DAS ARTES | R. Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

– 19 de setembro (segunda-feira)

14h – Espetáculo Viva Melhor | Cia Xekmat | Santa Bárbara d’Oeste – C.C E BIBLIOTECA LÉO SALLUM | Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova

19h – 21h30 – Oficina Poéticas corporais para o teatro de sombras com Daiane Baugartner | Rio Claro – TEATRO MUNICIPAL MANOEL LYRA | Rua João XXIII, 61 – Centro

– 20 de setembro (terça-feira)

14h – Espetáculo Elisa e os Cisnes selvagens | Teatro por um triz | São Paulo – TEATRO MUNICIPAL MANOEL LYRA | Rua João XXIII, 61 – Centro

20h – Espetáculo Hamlet Cancelado | Vinicius Piedade | São Paulo – CEU DAS ARTES | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

– 21 de setembro (quarta-feira)

14h – Espetáculo Gran Cirque Brado | Circo Caramba e Damião e Cia | Campinas – CEU DAS ARTES | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

20h – Espetáculo Ay Carmela | Grupo Tecelagem | São Paulo – TEATRO MUNICIPAL MANOEL LYRA | Rua João XXIII, 61 – Centro

– 22 de setembro (quinta-feira)

10h – Espetáculo História de Montar – Qual seu vaso? | Casa Dois João | Santa Bárbara d’Oeste – ÁREA DE BEM ESTAR E LAZER “EDGARD BALAM” (PRAÇA DO ROMANO) | Entre as ruas Vereador Leonel Graciani, Ignácia Pinto de Campo e Padre Victório Freguglia, no Conjunto Roberto Romano

14h – Espetáculo É tudo família | Catarsis Arte para Infância e Juventude | Itupeva – TEATRO MUNICIPAL MANOEL LYRA | Rua João XXIII, 61 – Centro

20h – Espetáculo Finda | Cia A DitaCuja | Ribeirão Preto – CEU DAS ARTES | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

– 23 de setembro (sexta-feira)



10h – Espetáculo Ora Bolas – Clarinha e Suas Histórias | Cia Maria Emilia | Campinas- CEU DAS ARTES | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

20h – Espetáculo Cordel do Mistério de Caiatú | Cia Tragatralha | Piracicaba – CEU DAS ARTES | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

– 24 de setembro (sábado)

9h30 – Espetáculo Arruança | Grupo Rosa dos Ventos | Presidente Prudente – PRAÇA CENTRAL

11h – Espetáculo O Menino Coruja | Cia Arte das Águas | Ibirá – CEU DAS ARTES | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

20h – Espetáculo 88 (oitenta e oito) | Cia Aya | São José dos Campos – CEU DAS ARTES | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

– 25 de setembro (domingo)

10h – Espetáculo Quixotes | Cia Circo Navegador | São Sebastião – ESTAÇÃO CULTURAL | Av. Tiradentes, 2 – Centro

14h30 – Performance Naifs | Daiane Baugartner e João Sobral | Rio Claro – PARQUE TAENE | Av. dos Bandeirantes, 1251 – Vila Oliveira

15h30 – Espetáculo A banda do Jerônimo | Circo Caramba | Campinas – PARQUE TAENE | Av. dos Bandeirantes, 1251 – Vila Oliveira

18h – Espetáculo Uma história para Elise | Polo Artes Cênicas | Campinas – CEU DAS ARTES | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

20h – Espetáculo Como se Fosse | Grupo Matula | Campinas – TEATRO MUNICIPAL MANOEL LYRA | Rua João XXIII, 61 – Centro