Bar no parque Gramado

Ação da Polícia Militar encontrou seis máquinas caça-níqueis em um bar no bairro Parque Gramado, região periférica de Americana na noite da última sexta-feira (6).

Os PMs foram até o estabelecimento, que fica na rua Florindo Boschero. Três máquinas estavam funcionando e um apostador estava no local no momento da abordagem dos policiais. A PM acionou a perícia e apreendeu R$ 642, três pen drives e três cartões de memória.

Logo depois, a equipe levou o dono do estabelecimento, de 49 anos, para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) para a elaboração do boletim de ocorrência. O proprietário do estabelecimento vai responder por jogo de azar.

