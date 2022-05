Policiais militares recuperaram caminhonete Hilux roubada em Santa Barbara d’Oeste e prenderam os quatro homens envolvidos no roubo. A ação dos homens do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) aconteceu no Conjunto Roberto Romano na tarde da terça-feira (17).

Segundo a PM, o bando roubou a picape em Americana e utilizaram um Gol na operação. Os policiais começaram o patrulhamento, e na região do Roberto Romano, quatro homens foram abordados. Após averiguação, foram localizados 220 euros, cartões bancários e talões de cheques pertencentes a vítima do assalto.

Os agentes de segurança apreenderam R$ 4.353,00, um revólver, cinco munições, um tijolo de maconha e 72 porções da mesma droga. A caminhonete foi recuperada e o carro usado no crime foi apreendido. A PM ainda informou que um assalto semelhante aconteceu no último dia 12. O bando foi encaminhado para o Plantão Policial (PP) e a autoridade determinou o flagrante. Um dos homens ainda era procurado da justiça.

Após KellerStocco.com