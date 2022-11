A Band promove nesta quinta-feira (10), o Prêmio Band Cidades Excelentes 2022, que vai anunciar os vencedores do estado de São Paulo. A segunda edição do evento, realizada no principal estúdio da emissora, será apresentada pelos jornalistas Adriana Araújo e Marco Antonio Sabino a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube Band Jornalismo. Na TV aberta, a premiação vai ao ar no dia 20 de novembro, às 23h30, para São Paulo.

A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o objetivo de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos. O instrumento empregado na avaliação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além dos projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial do prêmio. A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial que, a partir de algoritmos, consolidam os resultados de 62 indicadores em uma única nota final.

“Esse é um sonho antigo do Grupo Bandeirantes, de trabalhar no sentido de melhorar a qualidade dos gestores públicos brasileiros e esta segunda edição tem tudo para ser um sucesso. Tenho certeza de que muitos desses projetos que serão premiados poderão ser compartilhados em outros municípios”, afirma Caio Carvalho, diretor geral de Comunicação e Assuntos Institucionais.

Os indicadores são construídos a partir de seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública. Para cada pilar, os municípios são separados em três categorias de avaliação, de acordo com o tamanho da população local: menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes. Além dos ganhadores por pilar, haverá ainda o grande vencedor estadual em cada grupo populacional. “Temos 800 cidades participando, sendo 400 novos municípios, ou seja, houve 50% de renovação. É uma satisfação enorme ter um prêmio dessa natureza”, destaca Raimundo Godoy, presidente executivo do Instituto Aquila.

A etapa nacional do prêmio está marcada para o dia 30 de novembro no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília (DF). Na ocasião, serão reveladas as melhores cidades do país em cada pilar, considerando cinco categorias populacionais: menor ou igual a 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes; entre 100 mil e 500 mil habitantes; acima de 500 mil habitantes e capitais.

Os mais de 500 projetos recebidos neste ano foram avaliados pela Mandatum Consultoria. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) atuou como parceiro para troca de metodologias, conhecimentos técnicos e acesso de dados e informações de natureza pública referentes aos 644 municípios fiscalizados. O prêmio conta ainda com auditoria externa feita pela empresa BDO Brazil.

Sobre o prêmio

O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila. A metodologia utilizada está detalhada no livro “Cidades Excelentes: Gestão que transforma a realidade dos municípios brasileiros”, publicado pela Escola de Gestão Aquila em 2021 e disponível no site oficial.