Bancos fazem leilão de imóveis. Veja

Santander e Inter- bancos têm 10 imóveis

A Frazão Leilões, empresa referência no setor, promove, no próximo dia 9 de fevereiro, às 10h, o leilão de seis imóveis do Banco Inter, localizados nos estados do Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo. Em relação às condições de pagamento, além da opção à vista, os imóveis podem ser financiados direto com o Banco Inter, sendo 50% de sinal mínimo, mais 24 a 240 parcelas mensais, com juros de 8% ao ano e IPCA.

Em Fortaleza (CE), está uma casa de 290,62m² de área total, na Rua do Anjo Branco. Seu lance é de a partir de R$385.000,00.

Já na cidade do Rio de Janeiro (RJ), uma sala comercial, com uma vaga na garagem, localizada na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, está com lance inicial de R$65.000,00.

Por último, outro destaque do leilão é um apartamento na cidade de São Paulo (SP). O imóvel está situado na Rua Agrimensor Sugaya, e conta com 62,64m² de área útil e lance mínimo de R$145.000,00.

Os interessados poderão participar do leilão pela internet. As informações sobre todos os imóveis estão disponíveis no site da Frazão Leilões .

Santander leiloa 4 imóveis residenciais

O Santander, em parceria com a Frazão Leilões, vai promover no dia 6 de fevereiro, às 11h, o leilão de 4 imóveis residenciais, distribuídos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Pernambuco. O edital e as informações dos lotes estão disponíveis no site da Frazão Leilões e no portal Santander Imóveis .

Em Campos de Goytacazes (RJ), está um apartamento na Rua Voluntários da Pátria, com 71,72m² de área útil. Seu lance é de R$232.200,00.

Já em Ourinhos (SP), está uma casa na Rua Afonso Ferrazoli. O local possui 150m² de área total e lance inicial de R$230.040,00.

No Sul, na cidade de Maringá (PR), está uma casa no condomínio Conjunto Residencial Branca Vieira, localizado na Rua Rio Itajaí, com 300m² de área total e lance a partir de R$244.188,00.

Por último, no Nordeste, está um apartamento em Jaboatão dos Guararapes (PE). O imóvel possui 49,25m² de área útil, com um quarto e um banheiro, e lance mínimo de R$190.080,00.

O valor dos lances é condicionado à posterior aprovação do Banco. O arrematante poderá efetuar o pagamento à vista ou por meio de financiamento em até 420 meses com taxa a partir de 9,99% a.a. + TR para imóveis residenciais.

Sobre a Frazão Leilões – A Frazão Leilões é uma das empresas referência no Brasil na realização de leilões de imóveis. Só no ano de 2022, levou a leilão mais de 2.300 imóveis, sempre com atuação em todas as fases do processo, desde a avaliação e organização de lotes até a emissão de toda a documentação necessária, com todo o suporte e transparência às partes envolvidas – das empresas que anunciam os bens aos compradores.