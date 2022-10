O Banco Santander, em parceria com a Frazão Leilões, vai promover em 27 de outubro, às 11hs, o leilão de quatro imóveis residenciais localizados no interior do Rio Grande do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. Os interessados poderão participar do evento pela internet. O edital e as informações dos lotes estão disponíveis no site da Frazão Leilões e no portal Santander Imóveis. O primeiro lote é uma casa, na Rua Edgar Fritz Muller, 122, em Canoas (RS). A casa tem 200 m² de área construída e o lance inicial para esta oferta é de R$ 359,56 mil.

O segundo imóvel é uma casa em Trindade (GO), localizada na Avenida B, 312, quadra 134 do lote 08. O imóvel de 351 m² de área construída terá lance mínimo de R$ 820,71 mil. Em Rio Bonito (RJ) está uma casa (Rua 7, 96 — Lote Via Parque) com 90m² de área construída. O lance do lote será a partir de R$ 133,65 mil.

Já em Sumaré (SP), está um apartamento de 78 m² de área útil a ser leiloado a partir de R$ 231 mil. O lote está localizado na Rua Saturnino Messias, 177 — ap. 24.

O valor dos lances é condicionado à posterior aprovação do Banco. O arrematante poderá efetuar o pagamento à vista ou por meio de financiamento em até 420 meses com taxa de 9,49% a.a. + TR para imóveis residenciais.

Sobre a Frazão Leilões – A Frazão Leilões é uma das empresas referência no Brasil na realização de leilões de imóveis. Só no ano de 2021, levou a leilão mais de 2.500 imóveis, sempre com atuação em todas as fases do processo, desde a avaliação e organização de lotes até a emissão de toda a documentação necessária, com todo o suporte e transparência às partes envolvidas – das empresas que anunciam os bens aos compradores.