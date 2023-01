Banco do Povo de Sumaré registra aumento de 230% em empréstimos

O Banco do Povo Paulista de Sumaré registrou um aumento de 230% no valor concedido em empréstimos quando comparados os anos de 2021 e 2022. O programa do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a prefeitura, tem o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades, fortalecendo as micro e pequenas empresas do município.

Durante o ano passado, foram firmados 37 contratos com empreendedores do município, número 76% maior do que os 21 empréstimos concedidos em 2021. Naquele ano, foram liberados R$ 189,85 mil em financiamentos, enquanto que em 2022 o órgão emprestou R$ 625.271,57.

LEIA TAMBÉM: Sumaré tem cursos gratuitos de qualificação profissional

“O crescimento do número de empréstimos concedidos pelo Banco do Povo é reflexo de um trabalho integrado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do Desenvolve Sumaré, com outras pastas do município e com órgãos como o Sebrae. Sumaré tem se destacado entre as cidades da região na geração de emprego e renda e na criação de novos negócios de microempreendedores e empreendedores individuais”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

O Banco do Povo de Sumaré oferece créditos de até R$ 21 mil a juros de 0,35% a 1% ao mês, com parcelas de até 36 vezes e 90 dias de carência para o primeiro pagamento. O órgão possui ainda condições especiais para mulheres empreendedoras. O valor total disponível para crédito é de R$3,5 milhões. O empréstimo pode ser utilizado para compra de mercadorias, matérias-primas, equipamentos, estrutura física, insumos, materiais de construção e mão de obra, ferramentas, veículos utilitários, reformas e pagamento de despesas atuais, como aluguel, folha de funcionários, água, luz, fornecedores, entre outros investimentos.

A solicitação pode ser realizada por pessoas jurídicas (MEI, ME, LTDA, EIRELI, EPP), microempreendedores urbanos e rurais, e também empreendedores autônomos, que não possuem restrições creditícias no SERASA ou Cadin, seja no CNPJ ou CPF. Os documentos podem ser enviados pelo e-mail [email protected] Após o envio e preenchimento da ficha de cadastro, será realizada análise para aprovação do crédito, por ordem de chegada. O Banco do Povo fica aberto para atendimento ao público de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Justino França, 143, na Região Central. O telefone para informações é o (19) 3903-4224.

Banco do Povo de Sumaré

Endereço: Rua Justino França, 143 – Centro – Sumaré

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

E-mail: [email protected]

Portal: www.bancodopovo.sp.gov.br

Telefone: (19) 3922-8795

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento