Banco do Povo Sumaré em novo endereço

Banco do Povo tem força na cidade

Os postos de atendimento do Banco do Povo e o Sebrae Aqui de Sumaré estão funcionando em novo endereço. Os órgãos deixam o prédio na Praça da República para atender na Rua Justino França, 143, também na Região Central, onde já é oferecido os serviços do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) desde outubro do ano passado. O posto de serviços recebeu o nome de Desenvolve Sumaré.

A medida visa melhorar o atendimento ao público e a intermediação entre população e serviços oferecidos pelos órgãos relacionados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

“O objetivo dessa gestão é criar cada vez mais canais que possam funcionar como um elo entre empregadores, trabalhadores, empreendedores e poder público, além de aprimorar os já existentes. Desta forma, a mudança para um prédio maior dará a possibilidade de otimizar o trabalho realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, bem como oferecer maior comodidade à população”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Caron.

Banco do Povo e Sebrae

O Banco do é um programa do governo do estado, em parceria com a Prefeitura, é tem o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades, fortalecendo as micro e pequenas empresas do município. EM Sumaré, é oferecido crédito de até R$ 21 mil a juros de 0,35% a 1%. No total, são R$ 3,5 milhões.

Já o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo no Brasil, auxiliando as pequenas empresas e microempreendedores individuais.

